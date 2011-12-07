«Восток» проиграл «Западу» в Матче звезд ЖХЛ

Команда «Востока» уступила команде «Запада» в Матче звезд ЖХЛ. Игра прошла в воскресенье в Нижнекамске в рамках Недели звезд хоккея. Встреча завершилась со счетом 4:2. Таким образом, команда Западной конференции вышла вперед в противостоянии, которое имеет историю в три сезона.