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«Ак Барс» дома разгромил ХК «Сочи»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» на своем льду уверенно обыграли ХК «Сочи» - 5:1.
Наконец-то разыгрались Ткачев и Галиев, играя вместе с опытным Данисом Зариповым.Данис и сам забил, и помог партнерам отличиться. Еще две шайбы забросили Азеведо и Секач.
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