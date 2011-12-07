Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Дмитрий Квартальнов: Доволен победой

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
— Доволен победой. Сработали в концовке периода. В прошлой игре тоже отличились в конце матча, с Омском убежали в конце. Хорошая, боевая, энергичная игра, — передает слова Квартальнова корреспондент «Казанских ведомостей». Также порожние своей команды прокомментировал Олег Знарок. — Хорошая игра, боевая. Хотелось бы многое сказать, будем ждать плей-офф, — передает слова тренера «Спартака» корреспондент «Казанских ведомостей». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» дома разгромил «Спартак».
КВ
Лента новостей