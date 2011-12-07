Егор Сорокин о непопадании в сборную: «Есть небольшое разочарование»

- Егор, как идет подготовка к «Ростову»? Что можете сказать про команду?- Готовимся в штатном режиме, все хорошо. Настраиваемся на тяжелую игру, она точно не будет легкой. «Ростов» достаточно опытная и организованная команда.- Возникла уникальная ситуация. Из команды ушел Виталий Кафанов, который досконально знает все о «Рубине», знает секреты, и буквально через неделю после ухода будет играть против «Рубина». Что-то придумали, чтобы удивить человека, который все про «Рубин» знает?- Это жизнь. Такое бывает, но мы готовимся, как и готовились. Что-то новое рассказывать не буду.- Но что-то новое есть?- Думаю, сами увидите во время игры. Стандартные положения очень опасны и у «Ростова», и у нас, поэтому к ним тоже готовимся серьезно. Виталий Витальевич тоже может преподнести сюрпризы, поэтому будем осторожны.- Вы один из самых опытных в команде на поле. Чувствуете ответственность? - Мы все друг другу помогаем на поле и за его пределами, если кто-то нуждается. Стало ли легче? Наверно немного легче, потому что получаю больше игрового времени. И чувствую ответственность - если тренер доверяет, то нужно это оправдывать. - Уже привыкли играть без Наваса рядом? Или его не хватает?- У нас и Володя Гранат, и Филип Уремович, и Руслан Камболов хорошие защитники, то есть в этом проблем нет.- Опубликован новый список сборной, вас там нет. Как отреагировали?- Думаю, каждый игрок надеется и верит, что он окажется в сборной. Есть небольшое разочарование, но не стоит зацикливаться на этом, все еще впереди. Нужно больше работать, чтобы оказаться там.