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В швейцарском Ньоне прошла жеребьева Лиги чемпионов

По ее итогам определились пары четвертьфиналов турнира.
Голландскйи «Аякс» сыграет с «Ювентусом» вместе с КриРо, английский «Ливерпуль» сыграет с «Порту», а английском дерби сойдутся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед».Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля.
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