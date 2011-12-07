В швейцарском Ньоне прошла жеребьева Лиги чемпионов

Голландскйи «Аякс» сыграет с «Ювентусом» вместе с КриРо, английский «Ливерпуль» сыграет с «Порту», а английском дерби сойдутся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед».Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля.