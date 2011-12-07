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Владислав Артемьев стал чемпионом мира по шахматам в командном зачете

Владислав Артемьев стал чемпионом мира по шахматам в командном зачете
На завершившемся в Астане командном чемпионате мира по шахматам сборная России завоевала золотые медали. В составе российской сборной участвовал и татарстанский шахматист Владислав Артемьев. Россияне одержали на чемпионате шесть побед, и дважды сыграли вничью – с командами Англии и Азербайджана.Сборная России одержала победу на чемпионате мира впервые за шесть лет.
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