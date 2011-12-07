Дмитрий Тарасов высказался о зарплатах российских футболистов

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в эфире YouTube-канала Super высказался о зарплатах российских футболистов. Он встал на сторону спортсменов и полагает, что они получают деньги заслуженно.

«Одни травмы, одни тренировки… Спорт — тяжелейший вид. Я с 5 лет начал заниматься, сначала каратэ, ну, и вот так дошел до нынешнего времени. За все это время у меня было 12 операций. Ну, это мне так не повезло. Или, наоборот, повезло. Не знаю, как правильно здесь рассудить», — сказал футболист.

В качестве примера, где спортсмены получают малые деньги, Тарасов привел бои ММА. Он подчеркнул, что там «платят копейки, а люди выходят и дерутся».