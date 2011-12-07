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«Рубин» крупно уступил «Спартаку» во втором туре Кубка Матч Премьер

Во втором тайме казанцы пропустили три гола подряд менее чем за 10 минут.

Состоялся второй тур предсезонного мини-турнира с участием «Рубина», «Спартака», «Химок» и «Сочи». Подопечные Леонида Слуцкого померились силами с москвичами на поле стадиона «Открытие Арена».

Первый тайм прошел по большей части в равной борьбе. Благодаря пенальти, который реализовал полузащитник спартаковцев Виктор Мозес, хозяева вышли вперед уже на 10-й минуте встречи. В начале второй половины встречи оборона «Рубина» сыграла не лучшим образом, что привело к еще трем голам в ворота Юрия Дюпина. Чтобы отличиться Соболеву, Зобнину и Джикии потребовалось всего 9 минут игрового времени. Итоговый счет противостояния — 4:0 в пользу «Спартака».

В другом матче Кубка подмосковные «Химки» принимали на своем поле «Сочи». В упорной борьбе, со счетом 3:2, победу одержали южане.

КВ
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