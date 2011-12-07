Казанское «Динамо» сменило название

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо» сменил название, сообщает официальный сайт команды. В новом сезоне волейболистки будут выступать за «Динамо-Ак Барс».

«В системе клубов татарстанского Общества «Динамо» нынешним летом новое название в честь ПАО «Ак Барс» получила также мужская команда по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», — уточнили в клубе.

Напомним, что в ноябре прошлого года в «Ак Барс арену» был переименован главный футбольный стадион Татарстана.