Казанское «Динамо» сменило название

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Казанский женский волейбольный клуб «Динамо» сменил название, сообщает официальный сайт команды. В новом сезоне волейболистки будут выступать за «Динамо-Ак Барс».
«В системе клубов татарстанского Общества «Динамо» нынешним летом новое название в честь ПАО «Ак Барс» получила также мужская команда по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», — уточнили в клубе.
Напомним, что в ноябре прошлого года в «Ак Барс арену» был переименован главный футбольный стадион Татарстана.