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«Рубин» потерял третьего футболиста за неделю из-за коронавируса

22 ноября казанцам играть в РПЛ с «Ростовом».

Третий игрок «Рубина» за неделю сдал положительный тест на COVID-19, находясь в расположении сборной. В компанию к Хвиче Кварацхелии и Хван Ин Бому присоединился защитник Карл Старфельт.

«С Карлом все в порядке, он содержится изолированно в своем гостиничном номере в соответствии с протоколом УЕФА и местными правилами инфекционного контроля», — приводит слова доктора сборной Андерса Валентина официальный сайт Шведского футбольного союза.

О положительном тесте защитника стало известно в пятницу, по этой причине футболист не попал в заявку на игру Лиги Наций против Хорватии.

Напомним, что 22 ноября «Рубину» предстоит провести матч РПЛ против «Ростова».

КВ
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