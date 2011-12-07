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КАМАЗ разгромил «Тюмень»

Соперник доигрывал матч вдевятером.

В 19-м туре группы 4 ПФЛ КАМАЗ в Набережных Челнах разгромил «Тюмень» — 3:0.

В первом тайме гости остались вдевятером: за две жёлтые карточки были удалены нападающий Данил Карпов и защитник Вячеслав Бардыбахин. Во втором тайме челнинцы смогли трижды поразить ворота «Тюмени» — дубль на счету Александра Гаглоева, один гол забил Александр Куликов.

КАМАЗ закрепился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. От первой строчки команду отделяют два очка.

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