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Слуцкий – о Кварацхелии: «Он развлекается теми вещами, которые являются его профессией»

Главный тренер «Рубина» рассказал о досуге легионера из Грузии.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что легионер Хвича Кварацхелия самостоятельно занимается после основных тренировок. Игрок живёт на базе и оттачивает своё мастерство, например, пробивает пенальти.

«Ему нравится мяч, футбол, нравится возиться с мячом. В тренажёрном зале я его не видел ни разу. Имею в виду не общекомандную работу, а внерабочее время. Я там часто бываю, и Кварацхелия не будет развлекаться в тренажёрном зале. Когда ему скучно, он не пойдёт туда. Пока он такой футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией», — заявил Слуцкий в ролике в Telegram-канале Нобеля Арустамяна.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Кварацхелия сдал положительный тест на COVID-19.

КВ
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