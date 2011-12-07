Казанский «Рубин» двумя составами дважды уступил «Оренбургу»

Так вот, тренерский штаб казанцев решил провести два контрольных матча против ФК «Оренбург» двумя смешанными составами. В пером составе ворота казанцев защищал Коновалов, во втором - Бабурин.Увы, оба матча казанцы проиграли – 0:2 и 0:1. В следующем матче казанцы сыграют с клубом «Тобол» 19 февраля.