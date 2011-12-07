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Дмитрий Воронков стал лучшим новичком недели в КХЛ

Определены лучшие хоккеисты в четырех номинациях.
КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели в лиге. Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале из «Барыса». Игрок «Нефтехимика» Райан Мерфи стал лучшим защитником недели, а игрок «Салавата» Никита Сошников признан лучшим нападающим. Хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков стал лучшим нападающим прошедшей семидневки.Ранее Дмитрий Воронков рассказал, что сделал выводы по итогам МЧМ.
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