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Казанский «Зенит» лишь в пятом сете переиграл красноярский «Енисей»

Волейболисты казанского «Зенита» матч регулярного чемпионата России против «Енисея» дома рассматривали прежде всего как репетицию перед ответным матчем в Лиге европейских чемпионов против гданьского «Трефла».
А потому на площадке было много резервистов. Гости же боролись за место в плей-офф. Так что борьба получилась нешуточная. Первый сет остался за гостями – 18:25. Вторая партия и вовсе закончилась со счетом 34:32. И вот третью партию вновь взяли красноярцы – 20:25. И казанцам пришлось очень постараться в четвертом сете – 25:19. В пятом сете хозяева довели дело до трудной победы – 15:12.
КВ
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