Казанский «Зенит» лишь в пятом сете переиграл красноярский «Енисей»

А потому на площадке было много резервистов. Гости же боролись за место в плей-офф. Так что борьба получилась нешуточная. Первый сет остался за гостями – 18:25. Вторая партия и вовсе закончилась со счетом 34:32. И вот третью партию вновь взяли красноярцы – 20:25. И казанцам пришлось очень постараться в четвертом сете – 25:19. В пятом сете хозяева довели дело до трудной победы – 15:12.