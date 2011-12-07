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Квартальнов о поражении от СКА: Надо улучшить игру в меньшинстве

Казанская команда проиграла из-за удалений в конце матча, отметил тренер «Ак Барса».

Команде «Ак Барса» необходимо работать над игрой в меньшинстве. Об этом рассказал главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА. 

По его словам, добиться положительного результата команде из столицы Татарстана помешали удаления. 

«Будем работать над меньшинством, надо его улучшить. Не надо было удаляться в конце», — сказал Квартальнов. 

Напомним, «Ак Барс» проиграл питерскому СКА со счетом 2:3 в своем первом матче на турнире TANECO Кубок чемпионов. 

КВ
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