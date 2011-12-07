Казанец Денис Шогин – серебряный призер Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта

Спортсмен Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Денис Шогин завоевал «серебро» в молниеносной программе турнира по русским шашкам, который состоялся в рамках Всемирной Олимпиады интеллектуального спорта.

В турнире приняли участие 186 шашистов из 32 стран, в том числе чемпионы мира, Европы, Азии, Пан-Америки, Африки, победители и призеры Кубка мира, лауреаты Всемирного шашечного Оскара.

Поздравляем Дениса и его тренера Дмитрия Цинмана с успешным участием в таком престижном турнире.