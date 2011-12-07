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Состав баскетбольного «Уникса» пополнил новый итальянский разыгрывающий

В команду пришел Марко Списсу.

Итальянский защитник Марко Списсу пополнил состав казанского «Уника». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на этот сезон с опцией продления. В прошлом сезоне итальянец выступал за «Динамо Сассари».

В Лиге Чемпионов Списсу набирал 11,6 очков, делал 3,6 подборов и 6,9 передач за матч.

В Серии А же он набирал 13 очков, 3,8 подборов и 5,5 передач.

Подробнее о том, как будет выглядеть в новом сезоне казанский клуб — в нашем материале

КВ
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