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Шамиль Газизов: Глобальная цель «Уфы» — прорваться в еврокубки и навести там шороху

Генеральный директор уфимцев высоко оценил потенциал команды из столицы Башкортостана.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, какие цели преследует команда из Башкортостана в Российской Премьер-лиге.

«Глобальная цель «Уфы» — прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, на всём. У нас не так много источников дохода в сравнении с Англией, например. Нам не платит Лига, скромные отчисления от ТВ, очень недорогие билеты. Рабочих инструментов гораздо меньше, но мы стараемся максимально их использовать», — заявил Газизов.

Ранее сообщалось, что уфимцы нашли новый источник финансирования в лице компании «Газпром нефтехим Салават», которая, по слухам, выделит на команду дополнительный миллиард рублей.

В текущем сезоне «Уфа» одержала одну победу, потерпела два поражения и свела один матч вничью. После четвертого тура команда находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.

КВ
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