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«Нова» из Новокуйбышевска обыграла казанский «Зенит»

«Нова» из Новокуйбышевска обыграла казанский «Зенит»
Как известно, казанский «Зенит» в Стерлитамаке принимает участие в групповом этапе розыгрыша Кубка России. Во втором матче казанцы встречались с «Новой» из Новокуйбышевска и уступили – 0:3 (22:25, 23:25, 16:25). Правда казанцы выступали без шести основных игроков, занятых  на ЧМ-2018. Но в следующий раунд казанцы пройдут точно, благодаря квоте на «сборников».
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