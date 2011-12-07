«Нова» из Новокуйбышевска обыграла казанский «Зенит»

Как известно, казанский «Зенит» в Стерлитамаке принимает участие в групповом этапе розыгрыша Кубка России. Во втором матче казанцы встречались с «Новой» из Новокуйбышевска и уступили – 0:3 (22:25, 23:25, 16:25). Правда казанцы выступали без шести основных игроков, занятых на ЧМ-2018. Но в следующий раунд казанцы пройдут точно, благодаря квоте на «сборников».