24-летний вратарь Артур Мисбахов покинул систему «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте ВХЛ. Хоккеист продолжит карьеру в ХК «Тамбов».

Артур Мисбахов перебрался в систему «Ак Барса» в 2016 году. За это время он провел 4 игры за «Ирбис» и 22 матча за «Барс». В последнем сезоне вратарь выдал одну «сухую» игру и пропустил 43 шайбы.

«Барс» по итогам сезона вышел в плей-офф Кубка Петрова, а «Тамбов» закончил «регулярку» в шаге от зоны выхода в турнир на вылет.