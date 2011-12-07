Леонид Слуцкий об удалении Подберезкина: Это не была сверхнамеренная красная карточка

За счёт чего после безликой половины первого тайма удалось так качественно перестроить игру?

Никто не знает, в каком состоянии находится команда, выходит на поле. Например, вчера в матче «Крылья» - «Ахмат» тоже все шло волнами. Начало осталось за «Крыльями», потом огромный кусок, когда полностью доминировал «Ахмат». Думаю, не все еще в состоянии проводить игры стабильно, не все еще привыкли, не все могут быстро перестроиться, поймать игровой ритм. Поэтому я допускал, что игра будет очень неровная. Получилось так, что начало мы провалили, а, наверное, с середины первого тайма и во втором тайме до удаления, я считаю, что мы доминировали. Ну и третье удаление подряд в трех последних матчах, мне кажется - легкий перебор.

Выход Бакаева связан с его лучшими физическими показателями по сравнению с Зурико? Если нет, то с чем?

Бакаев все сборы провел очень хорошо и заработал место в стартовом составе.

Вас не разочаровала игра Пабло Сантоса, особенно в первом тайме. Как в целом оцениваете его игру в «Рубине»?

Нет, не разочаровала. Гол еще нужно смотреть. Понимаю, что был рикошет, но мне не было видно с тренерского места этот эпизод. А так он выиграл весь верх, не проиграл ни одного единоборства. Мы в четырех встречах пропустили два мяча, поэтому быть разочарованным кем-либо из линии обороны у меня точно нет оснований.

Третья красная карточка подряд. Что это? Странное судейство, стечение обстоятельств или потеря концентрации?

Думаю, что их не надо все объединять. У Кварацхелии была одна история, у Макарова абсолютно другая. На Макарове, на мой взгляд, неправильное судейское решение. У Кварацхелии как раз это потеря концентрации. С Подберёзкиным мне еще нужно смотреть эпизод и понять, что там произошло, чтобы давать более серьёзные оценки.

Согласны с тем, что Подберёзкин и до удаления играл слабо? Например, в первом тайме была потеря, которая чуть не завершилась голом. Понесет ли он наказание за глупое удаление в конце матча?

У нас есть система дисциплинарных взысканий, куда входят и красные карточки. Мы будем принимать решение дальше. В эпизод с удалением, как мне кажется, он не видел Бикфалви, потому что мяч его перелетал. Это его не оправдывает, но, тем не менее, это не была сверхнамеренная красная карточка. Что касается качества игры, то я не готов обсуждать качество игры отдельных футболистов.

Сегодня Хвича провел лучший матч при Леониде Слуцком?

Да, конечно.

Какие у вас впечатления от матча в коронавирусный период? Маски, перчатки, QR-коды, насколько непривычно все это? Есть ли у вас замечания?

Мы уже насмотрелись такого футбола по телевизору, сейчас сами окунулись в эту ситуацию. Но, учитывая то, как мы тренировались, в каких условиях начинали тренироваться, получается, что мы достаточно долго живем в этом периоде. Мне не показалось, что игра совсем уж была на пустом стадионе. Когда мы играли с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде, там, мне казалось, было меньше зрителей и не было такой шумовой поддержки. Сегодня зрители были очень удачно рассредоточены по всему периметру стадиона. Понятно, что это далеко не полный стадион. Но это лучше, чем без зрителей.

В «Рубине» есть фланговые защитники Степанов, Самошников, опыт есть у Плиева. Почему поставили Уремовича? Довольны ли этим решением?

Доволен. Есть футболисты, которые по своему амплуа подходят, есть, которые не подходят. Но у Уремовича тоже есть опыт игры крайним защитником. Он в молодежной сборной Хорватии играл на этой позиции. Данченко уже давно травмирован, поэтому мы достаточно длинный отрезок наигрывали на этой позиции Уремовича.

Сколько игр пропустит Олег Данченко?

Я надеюсь, что если не к следующей, то через игру он должен быть готов.

Следили ли вы за событиями вокруг матча «Сочи» - «Ростов»? Как оцените то, что вчера происходило и как оцените решение «Сочи» не переносить игру? Как бы вы поступили в такой ситуации?

Я думал на эту тему и думал очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом, но, мне кажется, все-таки изначально в спорте заложены несколько иные принципы, нежели получение очков. Повторяю: наверное, легко говорить о чем-то со стороны, и я не могу быть на сто процентов уверенным, как бы поступил, находясь в этой ситуации. Ведь искушение всегда велико, и мы все люди, можем быть искушены. Но то, что были нарушены принципы fair-play. Возможно, регламент и не был нарушен, я не читал. Но не все в этой жизни определяется только лишь регламентирующими документами, - сказал Леонид Слуцкий.