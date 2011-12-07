«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка чемпионов

Сегодня на льду «Татнефть Арены» состоялся третий матч TANECO Кубка чемпионов, в котором встретились «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В принципиальном матче «барсам» удалось одержать верх над уфимцами. Итоговый счет «зеленого дерби» — 5:4 в пользу подопечных Квартального.

В составе «барсов» отличились Кэмпфер, Кагарлицкий, Воронков, Уил и Бровкин.

Ранее петербургский СКА одержал победу (1:0) над «Металлургом» и вышел в финал Кубка чемпионов, в котором встретится с хозяевами турнира — «Ак Барсом». Хоккеистам из Уфы предстоит матч за третье место с «магниткой».

Напомним, что финальный матч за Кубок чемпионов состоится уже завтра, 22 августа. Стартовый свисток к началу противостояния хоккеистов из Казани и Санкт-Петербурга будет дан в 17:00.