Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» в четвертьфинале плей-офф чемпионата России сыграет с уфимским «Уралом»

Казанский «Зенит» в четвертьфинале плей-офф чемпионата России сыграет с уфимским «Уралом»
За тур до окончания регулярного чемпионата России казанский «Зенит» узнал своего первого соперника по плей-офф. Им стал уфимский «Урал». Игры четвертьфинала пройдут 30 марта и 6 апреля в Казани, и 14 апреля в Уфе – если потребуется.
КВ
Лента новостей