Казанский «Зенит» в четвертьфинале плей-офф чемпионата России сыграет с уфимским «Уралом»

За тур до окончания регулярного чемпионата России казанский «Зенит» узнал своего первого соперника по плей-офф. Им стал уфимский «Урал». Игры четвертьфинала пройдут 30 марта и 6 апреля в Казани, и 14 апреля в Уфе – если потребуется.