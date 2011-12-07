«Рубин» на общем собрании РПЛ выступил за полную отмену лимита на легионеров

На общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос об отмене лимита на легионеров. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация выступает за полную отмену лимита. В свою очередь, по информации «РБ Спорт», Российский футбольный союз поддержал только казанский «Рубин». Большая же часть клубов выступает за переход на схему 10 легионеров + 15 россиян через пару сезонов.

Нынешний лимит предполагает следующее количество игроков в заявке команды на сезон: 8 легионеров + 17 россиян. Стоит отметить, что за «Рубин» в этом сезоне сыграли уже девять легионеров, Монтассар Тальби в случае дебюта станет десятым. Сейчас вне заявки клуба находятся грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович. Оба выбыли на неопределенный срок из-за повреждений. Вместо них в списке команды на сезон сейчас находятся Мицуки Саито и Монтассар Тальби.

Если в случае с Мицуки Саито внесена ясность, так как ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что он покинет команду в этом межсезонье, то с девятой позиции легионера в заявке «Рубина» ситуация остается неопределенной. Ранее сообщалось о том, что Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»