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«Рубин» на общем собрании РПЛ выступил за полную отмену лимита на легионеров

Большая часть клубов выступает за переход на схему 10 легионеров + 15 россиян.

На общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос об отмене лимита на легионеров. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация выступает за полную отмену лимита. В свою очередь, по информации «РБ Спорт», Российский футбольный союз поддержал только казанский «Рубин». Большая же часть клубов выступает за переход на схему 10 легионеров + 15 россиян через пару сезонов.

Нынешний лимит предполагает следующее количество игроков в заявке команды на сезон: 8 легионеров + 17 россиян. Стоит отметить, что за «Рубин» в этом сезоне сыграли уже девять легионеров, Монтассар Тальби в случае дебюта станет десятым. Сейчас вне заявки клуба находятся грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович. Оба выбыли на неопределенный срок из-за повреждений. Вместо них в списке команды на сезон сейчас находятся Мицуки Саито и Монтассар Тальби.

Если в случае с Мицуки Саито внесена ясность, так как ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что он покинет команду в этом межсезонье, то с девятой позиции легионера в заявке «Рубина» ситуация остается неопределенной. Ранее сообщалось о том, что Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»

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