Шамиль Газизов: При нынешнем лимите нужно поиграть еще год-два

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал корреспонденту «Чемпионата» свое мнение по поводу отмены/изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а также о новом формате проведения чемпионата.

«Мы поговорили: каждый высказал свое мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой — спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило», — заявил Газизов в ответ на голландский проект реформации российского футбола.

При этот опытный специалист занял умеренную консервативную позицию в отношении изменения лимита.

«Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно/ Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», — резюмировал гендиректор уфимцев.

Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали, что президент РФС Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров, но из всех клубов РПЛ столь радикальную инициативу поддержали лишь казанский «Рубин» и «Краснодар». Большинство высказалось в пользу перехода на схему 10 легионеров + 15 россиян через пару сезонов.

Проекты масштабных реформ в российском футболе назрели во многом из-за неудовлетворительного выступления отечественных клубов на европейской арене и общему падению уровня клубного футбола в России.

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