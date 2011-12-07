Сборная России упала на две строчки вниз в рейтинге FIFA

По итогам октябрьских матчей сборная России упала на две позиции вниз в рейтинге FIFA — с 32-й на 34-ю строчку. В текущем месяце россияне проиграли Швеции в контрольном матче, а также дважды разошлись вничью в Лиге наций — с Турцией и Венгрией.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Бельгия, Франция Бразилия. Украина поднялась на 23-ю строчку. Отметим, что соперники России по Лиге наций движутся разнонаправленно: Сербия поднялась на одно место и стала 30-й, Турция опустилась на 33-е место, а Венгрия поднялась сразу на пять строчек до 47-й позиции.