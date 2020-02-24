«Ак Барс» узнал соперника по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Об этом стало известно после поражения «Куньлуня» в матче с рижским «Динамо» (1:2). Благодаря этому нижнекамский клуб гарантировал себе восьмое место.

В текущем сезоне «Ак Барс» дважды обыграл клуб из Нижнекамска и дважды уступил. Единственный раз команды пересекались в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2012/13, на стадии ¼ финала. Тогда «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:0.

Ранее «КВ» сообщали, что «Нефтехимик» в повторном матче в Хабаровске вырвал у «Амура» победу в овертайме.