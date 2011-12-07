«Рубин» не воспользовался возможностью оторваться от ЦСКА

«Рубин» в 27-м туре РПЛ потерпел домашнее поражение от «Краснодара» и не воспользовался возможностью оторваться от конкурентов в турнирной таблице. Единственный мяч в этой встрече был забит на 17-й минуте — Алексей Ионов отреагировал на пас Классона и поразил ворота казанцев из пределов штрафной.

«Рубин» остался на четвёртом месте в турнирной таблице в 46 очками. Казанцы имели возможность оторваться на три очка от двух преследователей — ЦСКА и «Динамо», которые в этом туре проиграли «Спартаку» и «Химкам» соответственно. В 28-м туре команде Леонида Слуцкого предстоит провести очный домашний матч с «Динамо».