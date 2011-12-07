Участников ралли «Шёлковый путь» в Татарстане встретили танцами и чак-чаком

В Татарстане зеленодольская делегация на границе с Чувашской республикой встретила участников международного ралли «Шёлковый путь. Встреча прошла во главе с заместителем министра спорта Татарстана Ильдаром Садриевым.

Участников встретили на трёх языках (русский, татарский, английский) и угостили чак-чаком. От столь дружелюбного приветствия участники ралли подключились к танцам с девушками в народной форме.

Всего остановка длилась 20 минут. Следующей встречей будет Бугульма – там готовится парад участников международного ралли.

Старт ралли назначен 1 июля в Омске. Протяжённость трассы составит 5,4 км. Участникам предстоит пройти через семь природных зон: леса, степи, полупустыни и пустыни, горы, предгорья и пересечения многочисленных русел рек.

Напомним, что «Камаз» представит семь экипажей в зачёте грузовых машин на «Шелковый путь — 2021», в том числе экипаж действующего чемпиона ралли – экипаж Антона Шибалова.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Набережный Челнах провели презентацию нового спортивного «Камаза» семейства К5. Новый грузовик примет участие на ралли-рейде «Шелковый путь-2021».