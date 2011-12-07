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«Ак Барс» не взял Зарипова на выездную игру с «Автомобилистом»

Также матч пропустят Стефан Да Коста и Станислав Галиев.

«Ак Барс» не взял Даниса Зарипова на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». Список игроков, полетевших в Екатеринбург, опубликован на официальном сайте казанского клуба.

Также игру «регулярки» пропустят нападающие Стефан Да Коста и Станислав Галиев — они продолжают восстанавливаться после травм.

Полный список игроков, которые могут сыграть с «Автомобилистом», выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Шамиль Валиуллин, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Артём Галимов, Найджел Доус, Никита Дыняк, Патрис Кормье, Роман Любимов, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Харри Песонен, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

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