Перезагрузка «Рубина»: кто будет спасать клуб от ФНЛ

За пару месяцев в клубе здорово встряхнули состав, и в весенний отрезок РПЛ мы вступаем уже не с тем настроением безнадежности, что в конце прошлого года. Так кто будет править бал в «Рубине» и какие проблемы Леонид Слуцкий еще не решил?

Зачистка рядов

В «Рубине» неплохо разгрузили зарплатную ведомость и расчистили глубину резерва от игроков, которые не особо впечатлили в первой части чемпионата. Почти сразу на выход пошел защитник Виталий Денисов и было расторгнуто арендное соглашение по нападающему Кьяртанссону. «Ростов», недолго думая, вновь отправил исландца в аренду — теперь в турецкую Суперлигу. Пока нападающий из своего графика результативности не выбивается: 0 голов в четырех играх, которые закончились для его «Йени Малатьяспора» поражением.

Сразу три игрока «Рубина» этой зимой отправились в Волгоград помогать местному «Ротору» выходить в РПЛ. Свободным агентом туда пристроился Денисов, а Николай Кипиани и Бека Микелтадзе переехали на правах аренды. И если последний был в коллективе Шаронова стабильным игроком замены, то для Кипиани, набравшего в «Рубине» 43 минуты игровой практики, поездка в ФНЛ станет возможностью набраться опыта.

В «Нефтехимик» проследовал полузащитник Роман Акбашев — он не раскрыл свой потенциал, а Камиль Закиров уехал в аренду в низший профессиональный дивизион страны.

Только два перехода можно назвать расставанием с игроками основной обоймы: «Краснодар» досрочно отозвал из Казани защитника Егора Сорокина, а с Евгением Башкировым клуб договорился о расторжении контракта. Однако того же Сорокина осенью периодически лихорадило на поле, а Башкиров казанскую публику, равно как и тренерский штаб Слуцкого, не впечатлил.

Драгоценный нападающий

Перезагрузка и задача сохранения прописки в РПЛ потребовали срочной комплектации состава. Главной головной болью нового тренера стал поиск нападающего: без исландца в обойме оставался один номинальный игрок атаки — Евгений Марков. Решением этой проблемы стал 21-летний Иван Игнатьев из «Краснодара». Авторитетный портал transfermarkt.de (здесь и далее все цены будут приводиться на основании его данных. — А.Б.) оценил эту сделку в 7 млн евро (забегая вперед, подчеркнем, что эта покупка стала самой дорогой для российских клубов в текущее трансферное окно).

Фигура Игнатьева преподносилась в некоторых СМИ едва ли не как молодого дебошира — нападающий же отмечал, что грязь льется на него с определенной целью, и на черный пиар не реагировал. Леонид Слуцкий особенно подчеркнул, что россиянина взяли не на перспективу, а под решение задач здесь и сейчас. По стилю игры приобретение удачное: полагаем, что нападающий будет качественно открываться забеганием за спины защитникам под лонг-боллы.

Клуб активно размышлял в это окно о подписании еще одного нападающего. Как рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский в интервью «Чемпионату», вариант с Александром Кокориным не рассматривался, а от Николая Комличенко (он в итоге оказался в «Динамо») отказались — в «Рубине» сочли, что его с Игнатьевым будет сложно связать в стартовом составе.

«Рубин» здорово поработал над комплектацией состава молодыми россиянами. Из «Торпедо» приехал 22-летний защитник Илья Самошников — парень способен закрыть оба фланга и набрал за сезон 22 игры в ФНЛ. У «Спартака» удалось выцепить 20-летнего Солтмурада Бакаева. Для московского клуба это удар, для казанцев — плюс к вариативности в полузащите. Бакаев хорош в дриблинге (в ФНЛ в среднем за матч выдавал 11 (!) обводок), самостоятельно находит себе позицию для удара и достаточно креативен в своих решениях. Но на другой чаше весов низкий процент точности передач и большое количество потерь.

Отрадно, что в это окно сработала связка казанского клуба с «Нефтехимиком» и в столицу РТ переехал самый яркий игрок Нижнекамска в этом сезоне Денис Макаров. Его переход — как пьеса с интересными сюжетными поворотами: то ЦСКА, то все же «Рубин», то проблемы с медосмотром. По итогу казанцы за 300 тыс. евро получили одного из лучших игроков ФНЛ с хорошо поставленным ударом и добротным дриблингом.

Медийный полузащитник

Опорную зону тренерский штаб намеревался закрыть Дмитрием Тарасовым. Полузащитник с лета прошлого года был без клуба после расставания с «Локомотивом» и по ходу сборов набрал хорошую форму. В середине февраля было объявлено о подписании контракта — через три дня в двустороннем матче в него в подкате влетел одноклубник. Итог плачевный: перелом малоберцовой кости со смещением и разрыв связок, несколько месяцев восстановления. Клуб в этой ситуации повел себя правильно — контракт с Тарасовым продолжит действовать, на футболиста рассчитывают в дальнейшем.

С другой стороны, подписание Тарасова выглядит удачным медиаходом. За почти два месяца сборов игрок, который и раньше делал неоднозначные высказывания и совершал интересные поступки, приковал к себе внимание не только СМИ, но и болельщиков. Больше того, многие девушки, которые следят за Тарасовым со времен брака с Бузовой, теперь узнали о существовании «Рубина». Да и сам полузащитник успел посмотреть не тот финальный матч МЧМ по хоккею, похвалить в социальных сетях Татарстан и сфотографироваться с парикмахером азиатского происхождения, пошутив при этом про коронавирус (мгновенно поймал осуждение от здравомыслящих людей и РФС).

Также «Рубин» пополнили три легионера: крутой атакующий полузащитник Дарко Йевтич, который отыгрывает роль классической «десятки», приехал на контракт, а опорник Абильдгор и защитник Пабло Сантос в аренде, но с правом выкупа. Примечательно, что все игроки левоногие.

Два вопроса тренера

Итак, «Рубин» оказался самым расточительным среди российских клубов этой зимой — 8,2 млн евро на новичков. Львиная доля здесь пришлась на Игнатьева, но это понятно — молодые нападающие с паспортом нынче в цене. Казанцы гармонично укомплектовали состав под схему 4-2-3-1, но подходят к игре с «Тамбовом» с рядом вопросов.

Во-первых, Леонид Слуцкий недоволен левым флангом обороны. Степанов и Поярков его не впечатлили, Самошников сыроват для основы, и на последнем сборе на позиции играл… номинальный фланговый нападающий Зуев. Видимо, эта позиция будет весной пестрить ротацией.

Во-вторых, с выпадением Тарасова Слуцкому опять придется искать оптимальное решение в опорной зоне: Могилевец и Подберезкин при Шаронове там откровенно не впечатляли, есть мощный Абильдгор, но у него проблема с динамичностью при атаках. Какое решение найдет тренер — увидим весной, но, кажется, опасность вылета в ФНЛ почти миновала. «Рубин» должен идти курсом вверх.

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