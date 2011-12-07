Полузащитник «Рубина» успешно прооперирован в римской клинике

Сегодня в римской клинике Villa Stuart был прооперирован 32-летний игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, который получил травму после трех дней после официального объявления о подписании контракта.

«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в „Шерлоке Холмсе“: „Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо“. В точку», — написал Тарасов.

В этом сезоне футболист уже не сыграет. Срок восстановления после операции составит 3 месяца.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Дмитрий Тарасов получил травму в двустороннем матче.