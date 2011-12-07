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«Ак Барс» уступил «Авангарду» в финале юношеского турнира в Альметьевске

Победителя смогли выявить лишь в серии буллитов.

«Ак Барс» уступил «Авангарду» в финальном матче юношеского турнира в Альметьевске. Омичам удалось превзойти казанцев лишь по серии буллитов (3:2 Б).

По ходу встречи «барсы» дважды вели в счете, но растеряли преимущество в третьем периоде. «Авангарду» удалось добиться ничейного счета, а в серии послематчевых буллитов нанести большее количество точных ударов по воротам казанцев.

В итоге трофей отправился в Омск, а «Ак Барс» занял второе место. Третье досталось местному «Нефтянику», который смог одолеть (4:3) именитого соперника из Москвы — «Динамо».

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