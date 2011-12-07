«Рубин» вновь не справился с «Краснодаром» и покинул группу лидеров РПЛ

Заключительный матч шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Рубином» завершился победой южан со счетом 2:0. Подопечные Слуцкого вновь не смогли подобрать ключ к самому неудобному сопернику двукратных чемпионов России в высшем дивизионе.

Первая половина встречи сразу задала тон всему противостоянию. Уже к восьмой минуте два фланговых защитника «Рубина» Зотов и Самошников получили по желтой карточке, что вынудило их играть значительно более осторожно. Вкупе с двукратным превосходством по владению мячом (66% на 34%) это позволило краснодарцам сначала выйти вперед, благодаря голу Ионова, а затем и удвоить преимущество силами новичка команды Кордобы. Гости ответили несколькими острыми контратаками, но голкипер южан Сафонов поймал настоящий кураж, отразив все шесть ударов в створ своих ворот.

Второй тайм прошел по предсказуемому сценарию. Хозяева поля слегка сбили темп и предпочли охранять преимущество, не бросая вперед все силы. К сожалению, даже более осторожная игра «горожан» смотрелась значительно острее того, что мог предложить сегодня «Рубин». Если счет во второй половине встречи и мог поменяться, то явно не в пользу команды Слуцкого. «Краснодар» больше атаковал, чаще бил и даже два раза сотряс одну и ту же штангу ворот Дюпина.

Светлым пятном в составе «рубиновых» стал черногорец Сеад Хакшабанович, который принял участие в подавляющем количестве острых эпизодов у ворот соперника. Стабильно хорошо проявил себя и Юрий Дюпин, во многом благодаря которому финальный свисток зафиксировал все тот же счет, что и после первого тайма.

Отметим, что потерпев первое поражение в нынешнем сезоне, «Рубин» покинул группу лидеров и после шестого тура занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 11-ю набранными баллами.

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