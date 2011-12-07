Аутсайдер РПЛ проиграл «Рубину»

В 9-м туре РПЛ «Рубин» гостил в Волгограде у местного «Ротора». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу казанцев.

Первый гол случился под занавес первого тайма, когда Джордже Деспотович головой замкнул подачу Ин Бома. В самом начале второй половины встречи «Ротор» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Армен Манучарян.

На исходе часа игрового времени Кварацхелия своим ударом удвоил преимущество гостей. «Ротор» не спешил сдаваться и через две минуты отквитал один мяч после ошибки Абильгора. Но спасти матч волгоградцы всё же не смогли. На 75-й минуте снаряд в штрафной попал в руку Микелтадзе и Олег Шатов реализовал пенальти для «Рубина».

«Рубин» после девяти туров набирает 14 очков, а «Ротор» с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу с нулём побед.