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Казанский «Зенит» в первом матче клубного чемпионата мира в пяти сетах уступил «Факелу» из Нового Уренгоя

На стартовавшем в Польше клубном чемпионате мира по волейболу действующий чемпион – казанский «Зенит» - в стартовом матче группового этапа в пяти сетах уступил «Факелу» из Нового Уренгоя – 2:3 (23:25, 28:26, 25:21, 22:25, 11:15).
Это был не вечер «Зенита» - не летела подача, ошибался сверх меры на приеме и в атаке Андерсон, закрывали Вольвича. Тем не менее, не все еще потеряно. Все в руках «Зенита» - надо выиграть два оставшихся матча. Пока казанцы, имея одно очко, идут на третьем месте в группе.
КВ
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