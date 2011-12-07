Казанский «Зенит» в первом матче клубного чемпионата мира в пяти сетах уступил «Факелу» из Нового Уренгоя

Это был не вечер «Зенита» - не летела подача, ошибался сверх меры на приеме и в атаке Андерсон, закрывали Вольвича. Тем не менее, не все еще потеряно. Все в руках «Зенита» - надо выиграть два оставшихся матча. Пока казанцы, имея одно очко, идут на третьем месте в группе.