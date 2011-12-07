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«Зенит» продолжил свою победную серию

Волейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче опять одержали победу – на этот раз был повержен клуб «Газпром-Югра» из Сургута – 3:1 (24:26, 25:19, 25:21, 25:15).
Оступившись в первом сете, казанцы затем наращивали темп игры, и в четвертом сете сибиряки фактически сдались, проиграв 10 очков. И 29 декабря «Зенит»  дома ждет еще одна игра – против «Ярославича».
КВ
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