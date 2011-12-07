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Бывший форвард УНИКСа покинул «Химки»

Баскетболист не провел ни одного матча за подмосковный клуб в минувшем сезоне.

Бывший форвард УНИКСа Петр Губанов покинул «Химки», сообщает официальный сайт команды. 33-летний баскетболист в минувшем сезоне не провел ни одного матча за подмосковный клуб.

Губанов перебрался в «Химки» из «Нижнего Новгорода». В сезоне 2018/19 он провел 18 матчей в Единой лиге ВТБ и 12 игр в Евролиге. В УНИКСе Губанов выступал в сезоне 2011/12 и с 2014 по 2016 годы.

В активе форварда 4 серебряные медали Единой лиги ВТБ, серебро Кубка России и участие в Матче всех звезд-2018.

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