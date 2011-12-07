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«Зенит» одержал третью победу в чемпионате России

Волейболисты казанского «Зенита» одержали третью победу в трех матчах чемпионата российской Суперлиги, дома обыграв кемеровский «Кузбас» - 3:1 (25:19, 27:25, 20:25, 25:16).
Впервые в Казани вышел на площадку французский доигровщик Нгапет, и показал класс. В целом команда Алекно еще сыгрывалась, но потенциал был очевиден.
КВ
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