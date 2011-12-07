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Казанский «Зенит» во втором матче клубного чемпионата мира вновь уступил

Волейболисты казанского «Зенита» вновь провели пятисетовый поединок, и вновь проиграли – 2:3 (25:20, 22:25, 26:24, 23:25,17:19).
Первый сет внушал вроде бы оптимизм, но затем волжане дали слишком много свободы сопернику, а вот в атаке явно сбоили. И даже при этом казанцы должны были выигрывать пятый сет, имея 14:10, и еще тройку сет-болов, но в итоге все же уступили. Можно упрекать судей, но по факту у «Зенита» остались лишь теоретические шансы на продолжение борьбы.Последний матч группового этапа казанцы сыграют 29 ноября против польской «Скры» - хозяина турнира. Пока у «Зенита» в активе лишь два очка.
КВ
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