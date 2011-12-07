«Ак Барс» не будет играть на Кубке Шпенглера, так как турнир отменили из-за коронавируса, сообщил глава оргкомитета Марк Джанола.

«Хоккейный фестиваль, подобный тому, к которому мы привыкли, было бы невозможно провести даже с самой лучшей концепцией защиты. Главным нашим приоритетом всегда было здоровье команд-участниц и то, чтобы они смогли вернуться в свои страны в хорошем состоянии. Мы не можем дать эту гарантию», — отметил Джанола.

Напомним, Кубок Шпенглера должен был пройти с 26 по 31 декабря. Кроме «Ак Барса», в турнире должны были участвовать хоккейные клубы «Давос», «Амбри-Пиотта», «Спарта» и «КооКоо», а также сборная Канады.