Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» не будет играть на Кубке Шпенглера

Турнир отменен из-за коронавируса.

«Ак Барс» не будет играть на Кубке Шпенглера, так как турнир отменили из-за коронавируса, сообщил глава оргкомитета Марк Джанола.

«Хоккейный фестиваль, подобный тому, к которому мы привыкли, было бы невозможно провести даже с самой лучшей концепцией защиты. Главным нашим приоритетом всегда было здоровье команд-участниц и то, чтобы они смогли вернуться в свои страны в хорошем состоянии. Мы не можем дать эту гарантию», — отметил Джанола.

Напомним, Кубок Шпенглера должен был пройти с 26 по 31 декабря. Кроме «Ак Барса», в турнире должны были участвовать хоккейные клубы «Давос», «Амбри-Пиотта», «Спарта» и «КооКоо», а также сборная Канады. 

КВ
Лента новостей