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Григорий Тарасевич одержал три победы на международных соревнованиях по плаванию

Григорий Тарасевич одержал три победы на международных соревнованиях по плаванию
Татарстанский пловец Григорий Тарасевич одержал три победы на международных соревнованиях по плаванию в шведском городе Мальме. Тарасевич 50 м (24, 86 сек), 100 м (53,34 сек) победил на дистанции и 200 м на спине (1 мин.57,07 сек). Соревнования проводились в 50-метровом бассейне.
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