Татарстанский пловец Григорий Тарасевич одержал три победы на международных соревнованиях по плаванию в шведском городе Мальме. Тарасевич 50 м (24, 86 сек), 100 м (53,34 сек) победил на дистанции и 200 м на спине (1 мин.57,07 сек). Соревнования проводились в 50-метровом бассейне.