Казанский «Зенит» продолжает громить соперников

В первом сете матча казанцы не то чтобы не настроились, а выжидали ошибок соперника. И уступили - 20:25. Но затем три сета подряд выиграли, и взяли матч – 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20). Таким образом, казанцы досрочно вышли в плей-офф группового этапа, и по-прежнему идут без поражений в Лиге чемпионов.