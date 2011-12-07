Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» продолжает громить соперников

В четвертом туре группового этапа Лиги европейских чемпионов казанский «Зенит» встречался с бельгийским клубом «Кнак» и сумел одержать уже четвертую победу в четырех матчах - 3:1.
В первом сете матча казанцы не то чтобы не настроились, а выжидали ошибок соперника. И уступили - 20:25. Но затем три сета подряд выиграли, и взяли матч – 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:20). Таким образом, казанцы досрочно вышли в плей-офф группового этапа, и по-прежнему идут без поражений в Лиге чемпионов.
КВ
Лента новостей