Леонид Слуцкий не может победить в родных стенах

Паровоз в депо

Минувшая неделя прошла под знаком вспышек COVID-19. К 24-му туру инфицированные были выявлены аж в четырех клубах лиги: ни в одной стране мира к такому пока не пришли. «Локомотив» после домашней игры с «Оренбургом», где также зарегистрировали 8 больных, среди которых 6 футболистов, предпочел изолироваться на клубной базе. Решение оказалось верным, во всяком случае данных от клуба о зараженных COVID-19 не поступало.

Вполне вероятно, что за день до встречи с «Рубином» «железнодорожники» с надеждой смотрели матч между «Зенитом» и «Крыльями». Самарцы достаточно неожиданно выигрывали после первого тайма, но во втором Артем Дзюба склонил чашу весов в пользу Питера, реализовав два пенальти. Под занавес матча у «Крыльев» и вовсе не засчитали гол после использования технологии VAR. Тем самым «Локомотиву» требовалось брать три очка в Казани, дабы не хоронить интригу в борьбе за чемпионство.

Казанцам после виктории во встрече с «Уралом» требовалось не ударить в грязь лицом перед своей аудиторией. Во-первых, это первая домашняя игра после паузы и на трибуны допускают всего-то 4,5 тысячи человек. Во-вторых, спустя год «Рубин» вернулся на «Ак Барс Арену». Стоит вспомнить, что в 2014-м именно матчем с «Локомотивом» казанцы отмечали на этом стадионе новоселье. Тогда дело закончилось ничьей, а первый гол в истории арены забил Алексей Миранчук. Так почему бы возвращение не отпраздновать победой?

Маски, ленты, два гола

На стадионе к матчу РПЛ приняли серьезные меры безопасности. Прибывающие команды должны были преодолеть дезинфицирующие тоннели, запасных на скамейке дистанцировали друг от друга, равно как и болельщиков рассадили между собой на расстояние двух кресел, огородив лишние места лентами. Татарстанский Роспотребнадзор до матча отмечал, что зрителям не обязательно носить маски в чаше стадиона. В клубе посчитали иначе: маски и перчатки нужны, все во благо безопасности.

Перед входом на стадион у болельщиков измеряли температуру, а забывчивым вручали средства индивидуальной защиты. В категорию забывчивых, видимо, попал и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий: специалист приехал на матч в средствах защиты, но по ходу матча на нем уже не было ни маски, ни перчаток. Более того, тренер даже отбивал «пять» игрокам, которые покидали поле. Его визави из «Локомотива» - серб Марко Николич - оказался куда более дисциплинированным и надел стильную маску. Парадоксально, но кажется, что за тур лишь тренеры «Локо» и «Зенита» в полной мере соблюдали регламент.

По сравнению с матчем в Екатеринбурге Слуцкий сделал ряд перестановок в составе: вместо Александра Зуева на левом фланге обороны дебютировал Илья Самошников, а позицию дисквалифицированного Подберезкина специалист отдал Дарко Йевтичу.

Гостям тоже пришлось идти на рокировку - на фланг вместо Жемалетдинова, схлопотавшего красную карточку, отрядили Дмитрия Рыбчинского. До этого матча 21-летний полузащитник провел в сезоне всего 20 минут на поле: как показал первый тайм, ставка серба на парня сыграла.

«Локомотив» с первых минут невозмутимо взял мяч под свой контроль. И если у хозяев вспоминается разве что удар головой Пабло Сантоса рядом со штангой после подачи штрафного, то «железнодорожники» раз за разом пытались доставить мяч на Эдера. После одного из таких забросов казанцы пытались выйти в контратаку, Бакаев потерял мяч и Мариу вырезал подачу на Эдера. Португалец отбросил головой мяч Рыбчинскому, который продвинулся на дриблинге к штрафной, и выложил пас Алексею Миранчуку: обводящий удар из-под Сантоса залетел в ворота, 0:1.

Пять минут спустя Рыбчинский вновь оказался в центре событий - его выстрел с угла штрафной прервала рука Карла Старфельта. Шведа наградили «горчичником», в ворота Дюпина назначили пенальти, а все тот же Миранчук прошил вратаря мощным ударом - 0:2. К слову, за историю встреч между командами на «Ак Барс Арене» полузащитник наколотил 3 гола и отдал 2 голевые передачи - подвиги тянут на звание лучшего гостевого бомбардира.

Под занавес первого тайма «Локо» мог забивать и третий: Миранчук вырезал вкусный пас в штрафную на Мариу, тот провернулся вокруг своей оси и направил мяч в дальний угол ворот, но помешала штанга. Первые пять минут второй половины встречи опять остались за гостями - вездесущего Миранчука оставили в штрафной и тот мог бильярдным ударом доводить счет до разгромного, но не попал в створ.

На излете часа игрового времени Слуцкий уже использовал три замены, оживившие футбол в исполнении казанцев. То Могилевец исполнил полуподачу-полуудар и добыл угловой, то Старфельт после стандарта головой пробил выше ворот. Но самым ярким и опасным эпизодом стал момент последней пятиминутки, когда после подачи с углового Уремович головой отправил мяч в перекладину. Финальный свисток, два безответных гола - и 4189 зрителей покидали арену понурыми.

Дерби для Слуцкого

По итогам тура «Рубин» потерял одну строчку в турнирной таблице: сейчас команда 12-я. Постарался «Урал», одолевший дома «Тамбов». Плотность между командами такова, что казанцев от зоны прямого вылета сейчас отделяют всего 3 очка. 1 июля подопечные Слуцкого проведут матч в Башкортостане против «Уфы». Соперник крайне неудобный: четыре последние встречи завершились вничью, а побеждал «Рубин» на выезде последний раз и вовсе в ноябре 2016 года. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев уже пообещал, что команда к этой игре готовится в режиме «без выходных». Вот только пути у соперников сейчас разные: одни стремятся в Европу, другие - нащупать свой стиль.