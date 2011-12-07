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В Казани состоится турнир по дзюдо памяти Артема Айдинова

5 декабря в КСК «КАИ Олимп» примет XII открытый турнир по дзюдо среди студентов памяти Артема Айдинова.

Артем Айдинов был студентом КАИ, учился на первом курсе факультета Летательных аппаратов. Айдинов был активным участником добровольной студенческой бригады содействия правопорядку. 6 декабря 1965 года, обезвреживая опасного преступника, он погиб. Турнир посвящен памяти героя. 

В соревнованиях примут участие представители Владимирского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Самарского  национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королева, Поволжского государственного колледжа, Уфимского государственного авиационного технического университета и нескольких вузов Казани.

Партнером проведения турнира являются национально-культурная автономия армян РТ, а также Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

 

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