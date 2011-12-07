В Казани состоится турнир по дзюдо памяти Артема Айдинова

Артем Айдинов был студентом КАИ, учился на первом курсе факультета Летательных аппаратов. Айдинов был активным участником добровольной студенческой бригады содействия правопорядку. 6 декабря 1965 года, обезвреживая опасного преступника, он погиб. Турнир посвящен памяти героя.

В соревнованиях примут участие представители Владимирского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королева, Поволжского государственного колледжа, Уфимского государственного авиационного технического университета и нескольких вузов Казани.

Партнером проведения турнира являются национально-культурная автономия армян РТ, а также Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.