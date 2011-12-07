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Слегка прихрамывая: олимпийская чемпионка Марта Мартьянова вернулась в Казань

Фехтовальщицах принесла России золото по фехтованию, несмотря на полученную травму.

Уроженка Татарстана Марта Мартьянова, занявшая первое место на Олимпиаде в Токио по фехтованию, вернулась в Казань. Торжественная встреча спортсменки состоялась в международном аэропорту Казани им. Габдуллы Тукая.

«Я до сих пор не осознаю, что с командой мы заняли первое место. Осознание придет только завтра, наверно. Пока не понимаю, что чувствую и делаю», — рассказала девушка. 

Она также рассказала, как чувствует себя после полученной в финале соревнований травмы ноги. «Я уже лечилась от подобного повреждения, только оно было на правой ноге. Сейчас все то же самое, думаю, за месяц восстановлюсь», — поделилась Мартьянова. 

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал героем казанскую фехтовальщицу Марту Мартьянову, забравшую золото в командном турнире рапиристок на Олимпиаде в Токио.

КВ
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