Слегка прихрамывая: олимпийская чемпионка Марта Мартьянова вернулась в Казань

Уроженка Татарстана Марта Мартьянова, занявшая первое место на Олимпиаде в Токио по фехтованию, вернулась в Казань. Торжественная встреча спортсменки состоялась в международном аэропорту Казани им. Габдуллы Тукая.

«Я до сих пор не осознаю, что с командой мы заняли первое место. Осознание придет только завтра, наверно. Пока не понимаю, что чувствую и делаю», — рассказала девушка.

Она также рассказала, как чувствует себя после полученной в финале соревнований травмы ноги. «Я уже лечилась от подобного повреждения, только оно было на правой ноге. Сейчас все то же самое, думаю, за месяц восстановлюсь», — поделилась Мартьянова.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал героем казанскую фехтовальщицу Марту Мартьянову, забравшую золото в командном турнире рапиристок на Олимпиаде в Токио.