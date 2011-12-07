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Чемпионат КХЛ: «Нефтехимик» примет «Торпедо», «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом»

Расписание матчей турнира на 5 января.

5 января в регулярном чемпионате КХЛ состоятся семь матчей. Представляем расписание игрового дня:

  • «Салават Юлаев» — «Авангард» (Уфа, «Уфа-Арена», 14:30 — здесь и далее указано московское время);
  • «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь» (Мытищи, «Арена-Мытищи», 17:00);
  • «Локомотив» — «Сибирь» (Ярославль, «Арена-2000», 17:00);
  • «Нефтехимик» — «Торпедо» (Нижнекамск, «Нефтехим-Арена», 17:00);
  • «Сочи» — «Йокерит» (Сочи, ЛД «Большой, 17:00);
  • ЦСКА — Автомобилист (Москва, ЦСКА-Арена, 17:00);
  • «Динамо» — СКА (Минск, «Минск-Арена», 19:10).
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