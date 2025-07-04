Спортивные новости

Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс»

Нападающий заключил с казанцами однолетний контракт. Ранее Фисенко уже играл в «Ак Барсе» в 2019 - 2021 годах: за 92 матча он набрал 20 (9+11) очков. После ухода из казанского клуба Фисенко успел сыграть за «Динамо», «Металлург» и «Ладу». В Тольятти игрок на протяжении двух сезонов был капитаном.

Сборная России встретится со сборной Чили

В ноябре в Москве состоится контрольный матч между сборными России и Чили по футболу. Эта игра станет шестой в календаре россиян на 2025 год. Ранее сборная встретилась с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). 6 октября сборной предстоит провести домашний матч с Ираном. Сборная Чили занимает 52-е место в рейтинге FIFA, Россия - 35-е.

«Рубин» узнал соперников по Кубку России

По итогам жеребьевки группового этапа Кубка России команда Рашида Рахимова попала в квартет А. Здесь «Рубину» предстоит дважды сыграть с «Зенитом», «Ахматом» и «Торпедо». Матчи первого тура запланированы на июль-август, а шестой тур состоится в октябре. В сезоне 2024/25 «Рубин» также попал в одну группу с «Зенитом» и занял второе место.

Амир Мифтахов продолжит карьеру в НХЛ

Экс-вратарь «Ак Барса» заключил однолетний контракт с «Каролиной», его зарплата составит 775 тысяч долларов за год. Контракт двусторонний, в случае перевода голкипера в фарм-клуб АХЛ его зарплата упадет до 100 тысяч. В составе «Ак Барса» за пять сезонов Мифтахов успел провести 87 матчей, одержал 38 побед, 11 раз отстоял «на ноль», отразил 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,18.



