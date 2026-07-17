Средний размер потребительского кредита в РТ в июне вырос до 221,5 тысячи рублей

По данным Национального бюро кредитных историй, в июне 2026 года средняя сумма потребкредита в Татарстане достигла 221,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 13,8%. Республика заняла пятое место среди регионов России по этому показателю. Лидируют Москва (317,5 тыс.), Санкт-Петербург (274 тыс.), Московская область (253 тыс.) и Тюменская область (224 тыс.).

В целом по России средний размер кредита вырос на 7,9% и составил 187,7 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, последние десять месяцев сумма займов держится в диапазоне 150–190 тысяч рублей, при этом интерес населения остаётся скромным. Банки ужесточают требования к кредитным историям, чтобы минимизировать риски просрочек. Заёмщикам рекомендуют внимательно следить за своей кредитной историей. Татарстан также вошёл в число регионов с наибольшим темпом роста среднего чека – уступил только Якутии (+29,4%).